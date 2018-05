POL-PDPS: Einbruch in Firma

Ruppertsweiler (ots) - Bislang unbekannte Diebe brachen am vergangenen Freitagmorgen, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, in eine Firma in der Lemberger Straße ein. Um in das Gebäude zu kommen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Bürotrakt wurden weitere Türen aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen stahlen die Diebe ein Laptop mit Beamer und Bargeld. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

