Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: PKW nach Verkehrsunfall überschlagen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht auf Sonntag (07. April) kam es gegen 02:00 Uhr in Hürth zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 24-jähriger Brühler befuhr zur Unfallzeit mit seinem Auto die Frechener Straße in Richtung Sudetenstraße. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Frechener mit seinem Taxi die Hermülheimer Straße in Richtung Frechener Straße, um geradeaus auf die Sudetenstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich missachtete der 24-jährige die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte mit dem Taxifahrer. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 24-jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Im Anschluss konnte er selbstständig aus seinem Wagen aussteigen. Der 48-jährige Taxifahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und der 24-jährige wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (mf)

