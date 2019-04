Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190411-3: Spaziergängerin mit Pfefferspray angegriffen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist am Mittwoch (10. April) eine 68-jährige Frau von einem Mann mit Pfefferspray attackiert worden.

Die 68-Jährige ging mit ihrem angeleinten Hund auf der Giersbergstraße in Richtung Sankt-Egilhard-Straße. In Höhe der Sankt-Egilhard-Straße kam ein unbekannter Mann auf sie zugelaufen und sprühte der Spaziergängerin Pfefferspray ins Gesicht. Danach lief der Unbekannte in Richtung Grüner Weg davon. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Angreifer handelte es sich laut ihren Angaben um einen jüngeren, 180 Zentimeter großen Mann. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell