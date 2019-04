Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hotelfenster aufgehebelt und in Jugendherberge eingebrochen

Hattingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Hotels Am Stuten auf. Sie betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke und Schubladen. Beute fanden sie nicht. In der Schreppingshöhe drangen Täter auf bisher ungeklärte Weise in eine Jugendherberge ein. Sie brachen ein Büro auf und entwendeten Bargeld. Ein Bewohner der Herberge beobachtete am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, einen älteren roten Transporter vor dem Gebäude. Ob dieser mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist bisher nicht bekannt.

