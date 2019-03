Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zuerst links einen Spiegelkuss dann rechts gegen ein Schild

Meisenheim (ots)

Am Obertor hat es am Montagnachmittag zwei Mal gekracht. Ein 45-jähriger Autofahrer war etwas zu weit links gefahren weshalb sich sein Spiegel und der des entgegenkommenden Fahrzeuges küssten. Vermutlich ist er deshalb hierauf nach rechts ausgewichen und hatte dabei auf der rechten Seite ein Verkehrsschild touchiert. Die Polizisten organisierten einen Personalienaustausch der Geschädigten mit dem ausländischen Verkehrsteilnehmer. Zudem erhoben sie von diesem eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes für die Verkehrsordnungswidrigkeit.

