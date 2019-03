Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Flucht mit PKW Täter ermittelt

Rockenhausen (ots)

Am Dienstag, den 05.03.19, gegen 01.00 Uhr sollte in Enkenbach-Alsenborn ein PKW, besetzt mit drei Personen kontrolliert werden. Diese flüchteten mit dem PKW vor der Polizeikontrolle auf der B 48 in Richtung Winnweiler. Kurze Zeit später verursachte der Fahrer des PKW in Münchweiler an der Alsenz, in der Alsenbrücker Straße einen Verkehrsunfall, da er zu schnell in diese einbog und so gegen ein geparktes Auto stieß, so dass zwei hintereinander geparkte PKW einer Familie beschädigt wurden. Alle drei Täter flüchteten, einer konnte im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden, die beiden anderen wurden ermittelt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000,-- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

