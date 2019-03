POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Kaiserslautern

Die amerikanische Militärpolizei forderte am Sonntagvormittag polizeiliche Unterstützung an, da eine alkoholisierte 25-Jährige auf dem Gelände des US-Militärs bei einem Autounfall gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte. Da sie in ihrer Vernehmung angab, zuvor auch im Bereich der Pariser Straße gefahren zu sein, wurde ein entsprechendes Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet. Ein Atemtest bescheinigte der Frau einen Wert von 1,00 Promille. Die 25-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

