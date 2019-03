Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbotene Abfallablagerung

Lettweiler (ots)

Eine illegale Müllablagerung am Waldrand bei Lettweiler ist der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet worden. Die Streife fand einen alten Kühlschrank (inklusive Kühlflüssigkeitsbehälter), Staubsauger, alte Musikboxen und alte Drucker an der beschriebenen Stelle. Insbesondere wegen der umweltgefährdenden Kühlflüssigkeit wird die Ablagerung als Strafsache bearbeitet. Die Gegenstände dürften zwischen Montag letzter Woche und Sonntag im Gelände entsorgt worden sein. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Umweltfrevel unter Telefon-Nummer 06382 9110.

