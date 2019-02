Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 40 Tonner in Oberfell festgefahren

Oberfell (ots)

Am Mittwoch Nachmittag befuhr ein Lkw mit Anhänger die K71 von Pfaffenheck kommend nach Oberfell. In der Hauptstraße, kurz vor der Kreuzung Koblenzer Straße, streifte er in einer Engstelle eine Hauswand. Die Hauswand wurde beschädigt. Der ortsunkundige belgische Lkw-Fahrer folgte den Anweisungen seines Navigationsgerätes und beachtete nicht die Beschilderung, die eine Sperrung der Straße für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vorgibt. Für die Ordnungswidrigkeit musste er ein Bußgeld bezahlen. Erst durch einen herbeigerufenen zweiten Fahrer konnte er nach längerem Rangieren seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 / 9802-1510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell