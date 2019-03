Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbotene Schuttablagerung

Ein bis zwei Kubikmeter Schutt, darunter insbesondere Wellplatten, hat ein Spaziergänger am Sonntag im Gelände neben einem Feldweg entdeckt. Der Bauschutt könnte von einer alten Scheune stammen. Die zerbrochenen Platten enthalten vermutlich Asbest, weshalb die Polizei die Ermittlungen zu einer Umwelt-Straftat aufgenommen hat. Offensichtlich wurde der Schutt mit einem schweren Fahrzeug, wie einem Traktor angeliefert. Frische Fahrspuren waren noch zu erkennen. Der Fundort befindet sich in einem Waldstück zwischen der K39 und K40 links neben einem Wirtschaftsweg in Richtung Medard. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

