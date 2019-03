Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gegen Ampelanlage gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende ist offenbar ein Autofahrer gegen eine Ampelanlage an der Kreuzung Königstraße/Brandenburger Straße gefahren und abgehauen. Der Schaden wurde am Montagmorgen von einem städtischen Mitarbeiter festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 zu melden.

