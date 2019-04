Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Scheiben am Reichenbachgymnasium beschädigt

Ennepetal (ots)

Am Montag, gegen 22:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife zur Sporthalle eines Gymnasiums an der Peddinghausstraße gerufen. Unbekannte schlugen an der Halle die Glaselemente der Flügeltüren ein. Zeugen beobachteten einen Mann mit Glatze und stabiler Figur, der sich in einen dunklen Fiat Punto setzte und zügig von der Örtlichkeit davon fuhr. Auf dem Beifahrersitz soll eine weitere Person gesessen haben, die jedoch nicht näher beschrieben werden kann.

