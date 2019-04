Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Krottelbach (ots)

In der Nacht auf den 16.04.2019 geriet gegen 01:15 Uhr bei Krottelbach ein PKW von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Hierdurch wurde der PKW leicht beschädigt. Die Beifahrerin erlitt einen Schock und verletzte sich leicht. Nach der Verbringung ins Krankenhaus nach Homburg konnte sie noch in der Nacht dieses wieder verlassen. Als Unfallursache wurde ein Sekundenschlaf beim unverletzten Fahrzeugführer ermittelt, was die Einleitung eines Strafverfahrens hinsichtlich "Gefährdung des Straßenverkehrs" als Folge hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell