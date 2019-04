Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Kreuznacher Straße, an der Einmündung Richtung Bezirksamtsstraße, zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 69-jähriger Mann aus Nußbach beim Linksabbiegen die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von rechts kommenden 3er BMW missachtet hatte. Der BMW wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrbahn am Unfallort musste aufgrund auslaufenden Öls durch die Feuerwehr gereinigt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

