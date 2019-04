Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kein alltäglicher Fall

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein nicht alltäglicher Fall beschäftige die Rockenhausener Polizei am Sonntagnachmittag. Eine Frau aus dem Donnersbergkreis hatte mitgeteilt, dass sie in einem sozialen Netzwerk ein Inserat gesehen habe, in dem ein Baby zum Verkauf angeboten werde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass es sich bei dem Jungen, der "für 280 Euro zur Adoption freigegeben ist", um eine täuschend echte, handgemachte Babypuppe handelt. Die Mitteilerin konnte mit diesem Ergebnis beruhigt werden.

