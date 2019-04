Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdacht der Durchführung von illegalen Autorennen

Autobahnen A63 und A6 (ots)

Am Sonntag, den 14.4.2019, wurde die Polizeiautobahnstation zwei mal darüber informiert dass illegale Autorennen durchgeführt werden. Am Nachmittag gegen 15.50h fand das Rennen auf der A 63 in Richtung Mainz ab der Anschlussstelle Winnweiler statt, und am Abend gegen 21.00h auf der A6 Richtung Mannheim im Bereich von Bruchmühlbach-Miesau. In beiden Fällen wurde mitgeteilt, dass Fahrzeuge mit mit mehr als 200 km/h unterwegs seien, rechts überholen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden würden. In Bruchmühlbach konnten die beiden 19 und 20-jährigen Fahrer angehalten werden. Die Führerscheine wurden vor Ort sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Bei dem Rennen auf der A 63 sind keine Personalien bekannt. Es wäre deshalb notwendig, dass sich Zeugen melden die Angaben zu den Fahrzeugen machen können, bzw. selbst gefährdet wurden. Hinweise an die Autobahnpolizei Kaiserslautern , Tel. 0631-35340. /Se.

