POL-PDKL: Krad-Diebstahl in Ohmbach, Am Hühnerberg

In der Tatzeit von Samstag, 13.04.2019 ab 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr gelangten bislang unbekannte/r Täter in ein Gartenhaus des Anwesens Am Hühnerberg in Ohmbach und entwendete/n dort eine grün-schwarze Kawasaki Motocross Maschine.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.

