Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Vereinsheim

Kusel (ots)

Am Sonntag den 14.04.2019, zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr, nutzte ein unbekannter Täter die Zeit zwischen einem Spiel, um aus dem Vereinsheim FV Kusel, Gegenstände von einem Spieler zu entwenden. Diese wurden während des Spiels im Vereinsheim deponiert. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise auf den Täter bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



