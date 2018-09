POL-DN: Wohnwagen gestohlen

Heimbach (ots) - Am Mittwochvormittag wurde der Diebstahl eines Caravans in Vlatten entdeckt. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Um 10:30 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass der Wohnanhänger nicht mehr unter dem Carport eines Hauses an der Weberstraße stand. Die Diebe schlugen vermutlich in der zurückliegenden Nacht zu. Wie sie zum Tatort anreisten und in welche Richtung sie sich mit ihrer Beute entfernten, ist derzeit nicht bekannt.

Bei dem gestohlenen Wohnwagen handelt es sich um ein Modell der Marke Fendt, weiß mit einem grauen Streifen versehen, an dem zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-MK 989 angebracht war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit entgegen.

