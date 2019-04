Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger unterwegs

Offenbach-Hundheim (ots)

Hochwertiges Werkzeug aus Werkzeugkiste gestohlen. In der Nacht auf Samstag haben sich Unbekannte an einem LKW in der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Zunächst öffneten sie eine Ladeklappe und brachen anschließend auf der Ladefläche eine Kiste auf. Hieraus entwendeten die Täter verschiedene Akkuwerkzeuge.

