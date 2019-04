Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Diebstähle von Traktorzubehör - Vielzahl von Taten vermutet - Geschädigte gesucht

Kropp (ots)

Die Polizeistation Kropp und die Kriminalpolizei Schleswig ermitteln gegen einen 44-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet, der im Verdacht steht, in größerem Umfang Ersatz- und Anbauteile von Traktoren gestohlen und veräußert zu haben. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, das in Baden-Württemberg geführt wird und so auf die Spur des Tatverdächtigen führte. Insbesondere soll er mit Kugelköpfen, Anhängerkupplungen und Zugmäulern gehandelt und dafür einen hohen fünfstelligen Betrag erhalten haben.

Die Ermittler gehen von zahlreichen Taten aus, die sich im Zeitraum Oktober 2017 - April 2019 ereignet haben dürften. Viele dieser Taten sind von den betroffenen Landwirten möglicherweise gar nicht angezeigt worden. Die Tatorte dürften nicht nur im Kreis Schleswig-Flensburg, sondern auch in den Kreisen Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde sowie Dithmarschen liegen. Etwaige Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kropp unter der Telefonnummer: 04624 - 4506680 in Verbindung zu setzen.

