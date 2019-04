Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Einbruch in Zahnarztpraxis - Geräte im Wert von 500.000 Euro entwendet

Niebüll (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.04.2019) brachen unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis im Westersteig in Niebüll ein. Sie durchsuchten sämtliche Praxisräume. Es wurde gezielt medizinisches Gerät gestohlen. Unter anderem wurden Motoren und Bedieneinheiten von Behandlungsstühlen entfernt und hochwertige Spezialgeräte entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf eine halbe Millionen Euro.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer: 04661 - 40 11 0. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

