POL-FL: Glücksburg: Mann stirbt bei Seeunfall auf der Flensburger Förde - Ein weiterer wird noch vermisst

Glücksburg (ots)

Am Dienstagabend (16.04.19) ist es gegen 18:30 Uhr zu einem schweren Seeunfall auf der Flensburger Förde in Höhe Schausende gekommen. Ein mit drei Personen besetztes Ruderboot kenterte aus bislang unbekannter Ursache. Eine 50-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann wurde von anderen Sportbootfahrern gerettet und an Land gebracht. Der Mann wurde von den Rettungskräften vor Ort reanimiert und mit der unterkühlten Frau in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann am Mittwochmorgen. Die dritte Person, ein 53-jähriger Mann, wird immer noch vermisst. Die Suche nach ihm wurde am Abend zunächst abgebrochen. Sie wird am Mittwochmorgen fortgesetzt.

Die Ursache für das Unglück ist unklar. Die Kriminalpolizei und die Wasserschutzpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 zu melden.

