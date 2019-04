Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.04.2019, gegen 18:25 Uhr, kommt es in der Unterführung in der Heßheimer Straße von Frankenthal zu einem frontalen Zusammenstoß zweier PKW. Die Fahrerin eines Renault Twingo fährt aus Richtung der Eisenbahnstraße kommend in die Unterführung ein. Im Kurvenbereich verliert die 54jährige Wormserin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, gerät auf die Gegenfahrbahn, streift die Mauer und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf. Die Fahrerin des Twingo sowie der aus Frankenthal stammende 29jährige Fahrer des Golfs, werden beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicher Weise nur leicht verletzt und werden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 6000,- EUR. Die Feuerwehr Frankenthal ist zur Unterstützung mit acht Kräften vor Ort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Maurer

Telefon: 06233-313-203 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell