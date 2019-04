Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Radfahrer gestürzt und verletzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.04.2019, gegen 20:40 Uhr, wird der Polizei Frankenthal eine bewusstlose Person im Nachtweideweg von Frankenthal gemeldet. Vor Ort treffen die eingesetzten Polizeibeamten einen auf dem Boden liegenden 60jährigen, aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis stammenden, Mann, an, welcher am Kopf verletzt, aber ansprechbar ist. Auf Befragen gibt der Mann an, dass er mit seinem Fahrrad gestürzt sei, nachdem ihn ein anderes Fahrzeug touchiert habe. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug kann der Mann allerdings nicht machen. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort ergeben sich Hinweise, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wird zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die strafrechtlichen Ermittlungen aufgrund des geschilderten Unfallgeschehens werden aufgenommen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Maurer

Telefon: 06233-313-203 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell