Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Siebenjähriger Radfahrer leicht verletzt (14-0404)

Speyer (ots)

04.04.2019, 07.50 Uhr Eine 27-jährige Citroen Fahrerin wollte aus der Straße "Am Woogbach" in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen siebenjährigen Radfahrer, der den dortigen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Dudenhofer Straße befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße zwischen einer Smart Fahrerin und einem BMW Fahrer. Die Smart Fahrerin hatte während der Fahrt die Unfallaufnahme beobachtet und dabei den vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden BMW übersehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die beiden Beteiligten wurden nicht verletzt.

