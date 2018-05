POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen- Autofahrer übersehen

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) - Eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin hat am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der die Bundesstraße 36 einen Unfall verursacht. Sie war in nördliche Richtung unterwegs, als sie auf den Abfahrtsast in Fahrtrichtung Leopoldshafen über eine Sperrfläche fuhr. Dabei achtete sie nicht einen 86-jährigen Citroen-Fahrer, der vom KIT Nord in Richtung Leopoldshafen unterwegs war. Beim Aufprall wurde die Beifahrerin im Auto der Verursacherin verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Fahrer des Citroen wurde leicht verletzt und ambulant behandelt

