POL-BOR: Velen - Sicherung verhindert Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots) - (mh) In der Zeit vom 2. Juni bis 7. Juli hatten bisher unbekannte Täter vergeblich versucht gewaltsam in ein Wohnhaus auf dem Eichenweg einzudringen. Hebelspuren am Holzrahmen eines mit einem Sicherheitsschloss versehenen Kellerfensters zeugten von deren gescheitertem Vorhaben. Die Täter richteten am Fenster einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro an. Ein erfolgreicher Einbruch richtet in der Regel einen deutlich höheren wirtschaftlichen Schaden an. Der psychische Schaden den ein Einbruch anrichten kann, lässt sich mit Zahlen nicht ausdrücken, ist aber oft belastender.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell