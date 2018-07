POL-BOR: Schöppingen - Unbekannte beschädigen Kapelle

Schöppingen (ots) - (mh) In der Zeit von Ende Juni bis zum Samstagmorgen beschädigten bisher unbekannte Täter eine Kapelle an der Straße "Am Isinglau". Die Täter hatten eine gusseiserne Türklinke entwendet und zwei Fenster zerstört. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

