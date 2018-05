POL-DU: Neudorf-Süd: Mit einer Flasche niedergeschlagen

Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg sucht Zeugen: Am vergangenen Montag (30. April, 6:35 Uhr) haben zwei Unbekannte einem 25 Jahre alten Mann am Ostausgang des Hauptbahnhofs eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Das Duo hatte ihn zuerst nach einer Zigarette gefragt. Weil der junge Mann keine hatte, schlug einer zu. Sie rissen ihm außerdem die schwarze Lederjacke vom Leib und rannten davon. Ein Rettungswagen brachte den stark blutenden jungen Mann ins Krankenhaus. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0.

