POL-DU: Hochermmerich: Autounfall - Ohne Brille nichts gesehen?

Duisburg (ots) - Ein 82 Jahre alter Mann ist am Montag (30. April) gegen 19:15 Uhr auf dem linken, durch die Signalanlage gesperrten Fahrstreifen der Brücke der Solidarität gefahren. Beim Überholen eines Mercedes soll er auf die rechte Fahrspur geraten und mit dem Wagen des 67-Jährigen zusammen gestoßen sein. Der 82-Jährige trug während der Fahrt keine Brille, obwohl er laut Führerschein eine hätte tragen sollen. Als die Polizisten ihn baten Verkehrsschilder in circa 15 bis 30 Metern Entfernung abzulesen, sagte er, dass er das nicht könne. Er fragte die Beamten, ob sie denn nichts besseres zu tun haben, als ihm sowas vorzuwerfen. Die Polizisten machten ihre Arbeit und schrieben neben einer Unfallanzeige auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. Zudem untersagtem sie ihm die Weiterfahrt ohne Brille.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell