Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Müllwerker von Hund gebissen (38-0304)

Speyer (ots)

03.04.2019, 12.30 Uhr Ein Müllwerker wurde während der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit in Speyer West von einem freilaufenden Hund gebissen. Der Hund, welcher auf der Straße herumlief, habe ihn grundlos angegangen und in den rechten Oberschenkel gebissen. Danach hätte der Hund mehrmals versucht den 37-Jährigen in die Wade zu beißen. Diesen Versuchen konnte er jedoch ausweichen. Der Hundehalter hat den Hund danach wieder ins Haus geholt und sich nicht bei dem Geschädigten entschuldigt. Gegen den 80-jährigen Hundehalter wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

