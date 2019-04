Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kondome entwendet(52-0404)

Speyer (ots)

03.04.2019, 19.35 Uhr Ungewöhnliche Beute haben zwei Jungs im Alter von 13 und 15 Jahren in einem Drogeriemarkt in der Wormser Landstraße gemacht. Beide wurden bei einem Ladendiebstahl ertappt, wobei bei dem 15-Jährigen 61 Kondome in der mitgeführten Bauchtasche aufgefunden wurde. Der 13-jährige Junge, der zunächst aus dem Geschäft flüchtete, wurde zu Hause aufgesucht. Hier händigte er den Beamten 80 Kondome aus. Was die beiden mit so vielen Kondomen vor hatten, ist leider nicht bekannt.

