Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Donnerstag zwei Laserkontrollen durchgeführt. In Böhl-Iggelheim ist von 10:30 bis 11:15 Uhr die Haßlocher Straße überwacht worden. 30 km/h sind dort erlaubt. Gegen diese Höchstgrenze ist fünf Mal verstoßen worden, wobei der Schnellste mit 45 km/h gemessen worden ist. Das zieht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro nach sich. Außerdem sind zwei Handyverstöße, ein Gurtverstoß und ein falsches Anbringen eines Kennzeichens geahndet worden. In Schifferstadt standen die Polizisten im Anschluss von 12:00 bis 12:50 Uhr in der Rehhofstraße. Dort sind 50 km/h erlaubt. Es kam ebenfalls zu fünf Überschreitungen, wobei der Schnellste diesmal mit 89 km/h gemessen worden ist. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.

