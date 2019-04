Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Diebstahl durch Schrottsammler

Betzdorf (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem Diebstahl von Metallteilen in Gebhardshain, Hachenburger Straße. Wie ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, hatten Schrottsammler das Grundstück betreten und Metallbleche in einen blauen Kastenwagen mit GM Kennzeichen geladen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

