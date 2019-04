Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Sachbeschädigung durch Graffiti

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fassade der Katholischen Kirche St. Pius in Daaden. Auf einer Fläche von 3 x 2 Metern wurde mit schwarzer und silberner Lackfarbe ein Graffiti aufgebracht. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend bis Mittwochabend 18:00 Uhr. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Martin-Luther-Straße und Oberste Ströthe stehen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell