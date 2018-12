Hildesheim (ots) - Alfeld Bereits am vergangenen Donnerstagabend, 06.12.2018 (Jahrmarkt), zwischen 19.20 Uhr und 21.20 Uhr, wurde auf dem Seminarparkplatz in Alfeld ein schwarzer Porsche am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den PKW eines 70-jährigen Alfelders gestoßen und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, zu melden./tsc

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell