POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Ahrbergen (DG). Am 07.12.2018, zwischen 17.30 und 21.50 Uhr, wurde im Morgenstern in Ahrbergen in ein Einfamilienhauses eingebrochen und alle Räumlichkeiten durchwühlt. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

