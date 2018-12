POL-HI: Verkehrsunfall mit sechs schwerverletzten Personen- Frontalzusammenstoß

Hildesheim (ots) - Elze (fri) Am 07.12.18 gegen 17.05 Uhr befährt ein 52-jähriger gemeinsam mit weiteren vier Insassen eines PKW Mazda die B1 aus Richtung Benstorf kommend in Richtung Hildesheim. Aus bislang ungeklärter Ursache (vermutlich Überholvorgang) gerät dieser etwa auf halber Strecke zu den beiden Abfahrten Mehle in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden 23-jährigen ( ebenfalls PKW Mazda ) bei einer jeweils gefahrenen Geschwindigkeit von ca.80-100 km/h frontal. Durch den Zusammenstoß werden sechs Personen schwer verletzt. Diverse Ersthelfer bemühen sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte beispielhaft um die Versorgung der verunfallten Personen.

Aufgrund der Vielzahl an Verletzten wird ein "Massenanfall von Verletzten" ( MANV10 ) ausgelöst. Die Feuerwehr Elze ist zur Ausleuchtung der Unfallstelle und für Ableitungsmaßnahmen mit 12 Kameraden im Einsatz. Zudem sind insgesamt sieben Notärzte und sieben Rettungswagen eingesezt. Die allesamt nicht lebensbedrohlich verletzten Personen werden in umliegende Krankenhäuser nach Hameln, Hannover, Hildesheim, Gronau und Alfeld verbracht. An beiden PKW entsteht ein Totalschaden i.H.v. insgesamt ca. 18.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch das mit drei Funkstreifenwagen im Einsatz befindliche Polizeikommissariat Elze.

Die B1 ist zwischen den Abfahrten Mehle für die Maßnahmen bis ca. 19.45 Uhr voll gesperrt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

