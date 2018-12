POL-HA: Diebe brechen Wohnungstür auf

Hagen (ots) - Unbekannte Einbrecher haben im Verlaufe des Wochenendes eine Eingangstür zu einer Wohnung in der Mühlhauser Straße aufgehebelt. Der 36-jährige Geschädigte hatte seine Wohnung am Samstag gegen 17.00 Uhr verlassen und kehrte am Montag um 16.15 Uhr zurück. Bislang unbekannte Einbrecher hatten während seiner Abwesenheit die Eingangstür aufgebrochen. Sie verschafften sich auf diesem Wege Zugang in die Wohnung und entwendeten einen Fernseher, eine Musikanlage und drei Taschenlampen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt rund 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell