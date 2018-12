POL-HA: Fußgängerin angefahren - Schwer verletzt

Hagen (ots) - Am Montag, 03.12.2018, kam es zu einem Unfall in Haspe. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort gegen 09:20 Uhr ein 63-Jähriger auf der Enneper Straße in Richtung Gevelsberg. Auf Höhe einer Verkehrsinsel trat plötzlich eine Frau (63) auf die Fahrbahn. Ob diese aufgrund eines Verkehrsschildes für den Skoda-Fahrer nicht zu sehen war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es kam trotz Notbremsung zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgängerin, bei welchem die Hagenerin erst auf die Motorhaube und dann auf die Straße fiel. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus fahren musste. Der Verkehr musste durch die Polizei für kurze Zeit abgeleitet werden. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell