POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am 08.12.18, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 23.10 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus im Nordring ein. Von dem unbekannten Täter wurde im Wohnhaus lediglich ein Schrank nach Diebesgut durchsucht, anschließend verließ der Täter ohne Beute das Haus durch die Balkontür. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell