POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hildesheim (ots) - Am 04.07.18, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Alfelder mit einem Mähdrescher die Landesstraße 485 von Langenholzen in Rtg. Sibbesse. Etwa 1 km nördlich Langenholzen bog er im dortigen Kurvenbereich nach links auf einen Wirtschaftweg ab. Ein 36-jähriger Alfelder befuhr mit seinem Motorrad die Landesstraße 485 aus Rtg. Sibbesse kommend in Rtg. Alfeld. Er mußte stark abbremsen, um nicht gegen das Heck des Mähdreschers zu fahren. Bei dem Bremsvorgang stürzte der Motorradfahrer. Es kam offensichtlich nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Mähdrescher. Der Motorradfahrer wurde von einer Notärztin vor Ort versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, daß die Wirbelsäule des Motorradfahrers gebrochen ist. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere eine ca. 60-jährige Frau, die an der Unfallstelle mit dem Fahrer des Mähdreschers geprochen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181-91160 zu melden.

