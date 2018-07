POL-HI: Verkehrsunfallflucht Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth kiri Am 02.07.2018 ist es in der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth in der Zeit von 16.00 - 23:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Das Fahrzeug des Geschädigten war von diesem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt worden. Auf Grund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein grösseres Fahrzeug zu nah an dem geparkten Pkw vorbeifuhr und dabei den Spiegel und den vorderen Radkasten beschädigte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 901115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell