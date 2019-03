Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer flüchtet, Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich

Hettenleidelheim/Tiefenthal (ots)

Am Samstag, 30.03.2019 um 12:27 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Eisenberg mit seinem Pedelec den Wirtschaftweg von Hettenleidelheim nach Wattenheim parallel zur B 47 in Richtung BAB 6. An einer Einmündung wollte der Mann nach rechts abbiegen. Hierzu fuhr er ganz nach links, um in großem Bogen abzubiegen. Hier kam ihm ein mit zwei Personen besetzter Roller entgegen. Der Pedelec-Fahrer wich nach rechts aus und fiel in einen 1,5m tiefen Graben. Der Rollerfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Dieser erlitt Verletzungen am Sprunggelenk und am linken Unterarm. Hinweise zu dem Roller bzw. zu dessen Fahrer nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel: 06359-93120 entgegen.

