Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 29.03.2019, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Gimmeldinger Straße an der Einmündung zur K 21 in Neustadt ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Neustadter fuhr in der Gimmeldinger Straße mit seinem Mercedes über eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei zwei Verkehrsschilder und fuhr anschließend auf einen an der Einmündung wartenden PKW der Marke Honda eines 28-jährigen Neustadters auf. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der sich anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 58-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 EUR.

