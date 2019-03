Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Gönnheim (ots)

Bereits am Mittwoch den 27. März kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Gönnheim. Die 82-jährige Verkehrsteilnehmerin touchierte beim Vorbeifahren einen vor dem Anwesen 75 geparkten PKW. Da der Schaden erst einen Tag später gemeldet wurde und die Verursacherin sich das Kennzeichen nicht notierte, konnte das geschädigte Fahrzeug noch nicht ermittelt werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen etwas höheren PKW der Farbe, weiß, beige, oder hellgrau handeln. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell