Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 29.03.2019, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in Bad Dürkheim, im Einmündungsbereich Kanalstraße/In den Almen, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal befuhr die Kanalstraße von der B 37 aus kommend in Richtung Ungstein. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Dürkheim wollte aus der Straße "In den Almen" nach links in Richtung B 37 abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen. Die Schwere der Verletzungen stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Fahrerin des Pkw und ihr Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt ca. 17.000,- Euro. Zur Unfallaufnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Frankenthal ein Gutachter hinzugezogen. Die Feuerwehr Bad Dürkheim erschien ebenfalls vor Ort und unterstützte bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Unfallstelle und vorläufige Reinigung der Fahrbahn. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe (Benzin, Öl) durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Einmündungsbereich musste im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Dauer von ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte anschließend bis zur endgültigen Reinigung halbseitig wieder freigegeben werden.

