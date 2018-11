Osterode (ots) - Windhausen, L 524, 29.11.18, 16.30 Uhr

WINDHAUSEN (US) Am Donnerstag, gg. 16.30 Uhr, kam es auf der L 524 zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des Engpasses der Bahnunterführung missachtete ein 49-Jähr. Verkehrsteilnehmer aus Bad Grund die Vorfahrt des entgegenkommenden 45-Jähr. Mannes, ebenfalls aus Bad Grund. Es kam zu einer seitlichen Berührung innerhalb des Engpasses. Der Schaden wird auf ca. 2300,-- Euro geschätzt.

