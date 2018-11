POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Kreuzau (ots) - Ein Einfamilienhaus in Winden geriet am Montag in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen 13:45 Uhr und 16:30 Uhr drangen bislang Unbekannte in das Haus in der Maubacher Straße ein. Dazu hatten der oder die Täter die Scheibe der Terrassentür beschädigt. Durch das entstandene Loch wurde der Hebel umgelegt und die Tür so geöffnet. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach verwertbaren Diebesgut durchsucht. Nach ersten Feststellungen konnten der oder die Einbrecher unter anderem mit Uhren unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 entgegen.

